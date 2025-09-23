من اللائحة.. ماذا يحدث إذ تعادل بيراميدز مع الأهلي السعودي في كأس إنتركونتيننتال

علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على الأزمة المالية الشديدة التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي، وتأخر صرف مستحقات لاعبي الفريق الأول.

قال سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر: "يجب أن يعرف الجميع أن أرض أكتوبر تسببت في أزمة مالية لنا".

وأكمل: "كان هناك عوائد ستدخل الزمالك ولكن الموضوع توقف الآن، وتأخر الرواتب، ليس جديدا على لاعبي الزمالك فهم رجالة طول عمرهم، ورأينا في السنوات الماضية حصلنا على الكونفدرالية والسوبر الأفريقي وكان اللاعبون لم يحصلوا على مستحقاتهم لفترة طويلة".

وأكمل: "عندما توليت منصب المشرف العام على الكرة لم يتقاضى اللاعبون رواتبهم لمدة سنة ونصف، وممدوح عباس نرفع له القبعة، دفع حينها 80% من عقود اللاعبين، وقدرنا نحصل على بطولات، والضغط في مسألة الرواتب يكون من اللاعبين الجدد لأنهم لن يتحملوا مثل اللاعبين القدامى".

وأضاف: "مجلس الإدارة هو الذي يوفر الفلوس للاعبين ولكن هناك عقد بين المجلس والمدير الرياضي جون إدوارد وهذا هو النظام، لأن مجلس الإدارة هو المسؤول وهناك اثنين مشرفين على فريق الكرة وهما حسين لبيب وهشام نصر".

وتابع: جون إدوارد ليس مسؤولا عن توفير الرواتب للاعبين كما تردد خلال الفترة الماضية، وأزمة شيكو بانزا انتهت والدليل هو موجود في قائمة الزمالك لمواجهة الجونة اليوم".