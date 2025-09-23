مباريات الأمس
"البقاء لله".. تعليق ناري من نجم الزمالك السابق على تجربة جون إدوارد

كتب : مصراوي

02:09 م 23/09/2025

جون إدوارد

علق تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، على تجربة جون إدوارد المدير الرياضي للنادي الأبيض، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها.

وقال تامر عبد الحميد مع الإعلامى عمر ربيع ياسين في برنامجه "مان تو مان": "جايبين سمسار لاعبين ويعينوه في الزمالك يبقى البقاء لله في نجوم الزمالك وشكر الله سعيكم".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "شوف الأهلي معين محمد يوسف ابن الأهلي وعماد النحاس نجم الأهلي ووليد صلاح الدين ابن الأهلي ولجنة التخطيط كلهم أبناء الأهلي وعلى رأسهم محمود الخطيب بيدير وقدمهم 40 أو 50 نجم من أبناء الأهلي ناجحين إداريا وفنيا بره الأهلي، والزمالك كدة برضو، فأنت متجيش تقول الزمالك مفهوش رموز".

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة، اليوم الثلاثاء، في الثامنة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك صدارة الدوري المصري، في المسابقة برصيد 16 نقطة، بعد خوض 7 مباريات، حيث حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

الزمالك جون إدوارد نادي الزمالك أخبار الزمالك فريق الزمالك تامر عبدالحميد

