"تجرأ وأصبح منافس شرس".. ميدو يطلق تصريحات نارية حول مباراة بيراميدز في توقيت الزمالك

كتب : مصراوي

12:30 م 23/09/2025
علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، بقوة على قرار رابطة الأندية المحترفة، بإقامة مباراة الزمالك أمام الجونة في بطولة الدوري المصري، في نفس مباراة بيراميدز وأهلي جدة السعودي، في كأس الإنتركونتيننتال.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قرار لعب مباراة ⁧‫الزمالك الجونة‬⁩ تقريبا في نفس توقيت مباراة ⁧‫بيراميدز ممثل مصر وأهلي جدة‬⁩ قرار فيه قلة احترام وقلة تقدير من رابطة الأندية لبيراميدز".

وأضاف: "‬⁩مش فاهم ايه سر إصرار المسؤولين انهم مايدوش بيراميدز حقه وكأنه بيتعاقب انه تجرأ وأصبح منافس شرس على كل البطولات".

واختتم تصريحاته: "ونعم التشجيع على الإستثمار الأجنبي في الرياضة المصرية".

وتنطلق مباراة بيراميدز مع نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وفي المقابل يلتقي الزمالك مع نظيره الجونة، في الثامنة مساء، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

