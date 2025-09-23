مباريات الأمس
"حسين الشحات أساسيًا".. تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة حرس الحدود

كتب : مصراوي

11:38 ص 23/09/2025
استقر عماد النحاس المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراته اليوم الثلاثاء ضد نظيره حرس الحدود.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

الأهلي سيحل ضيفًا عند الخامسة عصر اليوم على نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة حرس الحدود

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة حرس الحدود بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، مصطفى العش

خط الوسط: أليو ديانج، مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات، محمود حسن "تريزيجيه"، أشرف بن شرقي، محمد شريف

ترتيب الأهلي وحرس الحدود

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط فيما يحتل فريق حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

حرس الحدود ضد الأهلي موعد مباراة حرس الحدود والأهلي ترتيب الأهلي في الدوري الدوري المصري الأهلي حرس الحدود

