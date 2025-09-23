بعد العودة للتألق.. قلق في الأهلي بشأن غياب نجم الفريق عن قمة الزمالك

أيام تفصلنا عن المواجهة الأقوى في تاريخ الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، حيث يترقبها دائما عشاق كرة القدم العربية.

ويسعى النادي الأهلي لتصحيح الأوضاع بعد حصد 9 نقاط فقط خلال 6 مباريات (فوزان، 3 تعادلات، وخسارة)، بينما يريد الزمالك استكمال انطلاقته المثالية في الدوري المحلي.

وتسود حالة من القلق داخل أسوار النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، بشأن احتمالية غياب محمود حسن تريزيجيه عن مواجهة الزمالك.

وحصل تريزيجيه على بطاقتين صفراوين في الدوري المصري خلال مباراتي مودرن سبورت وبيراميدز.

وحال تلقى نجم المارد الأحمر بطاقة صفراء أمام حرس الحدود في المباراة المقبلة، سيغيب عن لقاء الزمالك المقرر له يوم الإثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر.

ويواجه الأهلي نظيره حرس الحدود في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.