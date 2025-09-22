مباريات الأمس
"خلال حفل الكرة الذهبية".. لويس إنريكي يتوج بجائزة أفضل مدرب في العالم

كتب : يوسف محمد سعيد

10:36 م 22/09/2025
    لويس إنريكي (1)
كتب - يوسف محمد:

حصد الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل مدرب في العالم، خلال العام الحالي 2025.

وتعد هذه المرة الثانية الذي يتمكن المدرب الإسباني من حصد جائزة أفضل مدرب في العالم، بعدما توج بها في موسم 2014-2015، رفقة فريق برشلونة.

ونجح إنريكي خلال الموسم الماضي، في قيادة باريس سان جيرمان للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ويقام حفل الكرة الذهبية حاليا، على مسرح "شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس وهى الجائزة المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

اقرأ أيضًا:

قناة مجانية تنقل حفل الكرة الذهبية 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لويس إنريكي باريس سان جيرمان الكرة الذهبية حفل الكرة الذهبية البالون دور

