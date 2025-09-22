"تم تطبيق اللائحة".. قرار جديد من فيريرا تجاه نجم الزمالك قبل مباراة الجونة

كتب - يوسف محمد:

حصد الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل مدرب في العالم، خلال العام الحالي 2025.

وتعد هذه المرة الثانية الذي يتمكن المدرب الإسباني من حصد جائزة أفضل مدرب في العالم، بعدما توج بها في موسم 2014-2015، رفقة فريق برشلونة.

ونجح إنريكي خلال الموسم الماضي، في قيادة باريس سان جيرمان للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ويقام حفل الكرة الذهبية حاليا، على مسرح "شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس وهى الجائزة المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

