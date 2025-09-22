"تم تطبيق اللائحة".. قرار جديد من فيريرا تجاه نجم الزمالك قبل مباراة الجونة

كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني لفريق الأهلي، سبب غياب الظهير الأيمن بالفريق كريم فؤاد عن قائمة الفريق لمباراة حرس الحدود.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

الأهلي سيحل ضيفًا عند الخامسة عصر يوم غد الثلاثاء على نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين، إلى أن كريم فؤاد شعر بآلام خفيفة في العضلة الأمامية رغم مشاركته التدريجية في المران.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته سيخضع لفحص طبي جديد على هامش الحصة التدريبية اليوم، لكن عماد النحاس المدير الفني يفضل الحفاظ عليه وتجهيزه لمواجهة الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي سيلتقي نظيره الزمالك عند الثامنة من مساء يوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

ترتيب الأهلي وحرس الحدود

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن زد صاحب المركز الحادي عشر.

