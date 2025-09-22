مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

0 0
17:00

المصري

الدوري المصري

بتروجت

0 0
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

زد

1 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
21:45

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي

مارسيليا

1 0
21:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

"الزمالك في الصدارة".. جدول ترتيب الدوري بعد تعادل فاركو والمصري

كتب : مصراوي

08:08 م 22/09/2025

مباراة المصري وفاركو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت انطلاقة منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري تعادلاً سلبي بين المصري البورسعيدي و نظيره فاركو.

وينافس المصري البورسعيدي نظيره الزمالك على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.

ومع تعثر المصري بالتعادل أمام فاركو منح الزمالك فرصة أكبر لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الموسم الحالي.

جدول ترتيب الدوري بعد تعادل فاركو والمصري

1 ـ الزمالك 16 نقطة

2 ـ المصري البورسعيدي 15 نقطة

3 ـ وادي دجلة 13 نقطة

4 ـ بيراميدز 11 نقطة

5 ـ فيوتشر 11 نقطة

6 ـ إنبي 10 نقاط

7 ـ سموحة 10 نقاط

8 ـ سيراميكا كليوباترا 10 نقاط

9 ـ بتروجيت 10 نقاط

10 ـ الأهلي 9 نقاط

11 ـ زد 9 نقاط

12 ـ غزل المحلة 8 نقاط

13 ـ حرس الحدود 8 نقاط

14 ـ طلائع الجيش 8 نقاط

15 ـ البنك الأهلي 7 نقاط

16 ـ الجونة 7 نقاط

17 ـ الاتحاد السكندري 5 نقاط

18 ـ كهرباء الإسماعيلية 5 نقاط

19 ـ المقاولون العرب 4 نقاط

20 ـ فاركو 4 نقاط

21 ـ الإسماعيلي 4 نقاط.

اقرأ أيضًا:

هل عادت أرض أكتوبر مقابل 5 ملايين جنيه؟.. رد مفاجئ من الزمالك

هل يحضر محمد صلاح حفل الكرة الذهبية 2025 ؟.. مصدر يوضح

بتوقيت مصر.. موعد حفل الكرة الذهبية

قناة مجانية تنقل حفل الكرة الذهبية 2025

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة المصري وفاركو تعادل فاركو والمصري الزمالك في الصدارة الدوري المصري الممتاز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

توقعات وسيناريوهات إعلان ترامب عن التوحد.. دواء جديد أم أبحاث؟
أزمة منتظرة ونجم غائب.. تغطية خاصة لحفل الكرة الذهبية 2025 (مُحدث)