"الزمالك في الصدارة".. جدول ترتيب الدوري بعد تعادل فاركو والمصري
كتب : مصراوي
مباراة المصري وفاركو
شهدت انطلاقة منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري تعادلاً سلبي بين المصري البورسعيدي و نظيره فاركو.
وينافس المصري البورسعيدي نظيره الزمالك على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/26.
ومع تعثر المصري بالتعادل أمام فاركو منح الزمالك فرصة أكبر لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الموسم الحالي.
جدول ترتيب الدوري بعد تعادل فاركو والمصري
1 ـ الزمالك 16 نقطة
2 ـ المصري البورسعيدي 15 نقطة
3 ـ وادي دجلة 13 نقطة
4 ـ بيراميدز 11 نقطة
5 ـ فيوتشر 11 نقطة
6 ـ إنبي 10 نقاط
7 ـ سموحة 10 نقاط
8 ـ سيراميكا كليوباترا 10 نقاط
9 ـ بتروجيت 10 نقاط
10 ـ الأهلي 9 نقاط
11 ـ زد 9 نقاط
12 ـ غزل المحلة 8 نقاط
13 ـ حرس الحدود 8 نقاط
14 ـ طلائع الجيش 8 نقاط
15 ـ البنك الأهلي 7 نقاط
16 ـ الجونة 7 نقاط
17 ـ الاتحاد السكندري 5 نقاط
18 ـ كهرباء الإسماعيلية 5 نقاط
19 ـ المقاولون العرب 4 نقاط
20 ـ فاركو 4 نقاط
21 ـ الإسماعيلي 4 نقاط.
