هنا جودة تشارك متابعيها صورة لها من أول يوم بالجامعة

شاركت هنا جودة، نجمة تنس الطاولة، متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورة لها من أول يوم لها بالجامعة.

ونشرت هنا جودة صورة لها اليوم الإثنين من أمام مقر الجامعة مُذيلة إياها بتعليق:"أول يوم جامعة.. ثاني سنة في قسم علم النفس Psychology department".

وكانت هنا جودة قد توجت في نوفمبر الماضي بالميدالية البرونزية ببطولة العالم لتنس الطاولة للناشئات تحت 19 عاماً.

