مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

0 0
17:00

المصري

الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
21:45

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

هنا جودة تشارك متابعيها صورة لها من أول يوم بالجامعة

كتب : مصراوي

06:13 م 22/09/2025

هنا جودة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت هنا جودة، نجمة تنس الطاولة، متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، صورة لها من أول يوم لها بالجامعة.

ونشرت هنا جودة صورة لها اليوم الإثنين من أمام مقر الجامعة مُذيلة إياها بتعليق:"أول يوم جامعة.. ثاني سنة في قسم علم النفس Psychology department".

هنا جودة

وكانت هنا جودة قد توجت في نوفمبر الماضي بالميدالية البرونزية ببطولة العالم لتنس الطاولة للناشئات تحت 19 عاماً.

اقرأ أيضًا:

"رفقة بيزيرا".. شيكو بانزا يرد على أنباء رحيله عن الزمالك بهذه الطريقة

هل عادت أرض أكتوبر مقابل 5 ملايين جنيه؟.. رد مفاجئ من الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هنا جودة تنس الطاولة الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أزمة منتظرة ونجم غائب.. تغطية خاصة لحفل الكرة الذهبية 2025 (مُحدث)