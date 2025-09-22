مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
21:45

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

نجم الأهلي السابق: عماد النحاس الأنسب في الفترة الحالية

كتب : مصراوي

04:20 م 22/09/2025

عماد النحاس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يرى أحمد السيد نجم الأهلي السابق، أن تواجد عماد النحاس على رأس القيادة الفنية للأهلي هو الأفضل للأهلي في الفترة الحالية بدلا من تعيين مدير فني أجنبي أقل من إسم النادي.

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "قرار تعيين ريبيرو من البداية كان خاطئ من البداية وانا مع استمرار عماد النحاس مع الأهلي لحد شهر يناير".

وأضاف: "عماد النحاس يسير بشكل جيد مع الأهلي ونتائج الفريق تحت قيادته مميزة، أنا مع استمراره إلى شهر يناير المقبل حال عدم وجود اسم مدير فني قوي".

وتابع: "مباراة القمة المقبلة ليس لها أي معايير أو مقاييس بصرف النظر عن نتائج الفريقين في بطولة الدوري المصري الممتاز".

وواصل: "تراجع نتائج الفريقين ليس مؤثر وغياب إمام عاشور ليس مؤثرا، ولكنه لاعبي كبير ومباراة القمة الأهم فيها أن يكون اللاعبين رجالا".

اقرأ أيضا:

"بحضور والده".. بدء جلسة التحقيق مع زيزو بسبب الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عماد النحاس الفترة الحالية نجم الأهلي السابق الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"الإجراءات الجنائية".. ننشر الإجراءات الكاملة لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية
الإدارية العليا: صب الحصيرة الخرسانية يحمي رخصة البناء من الإلغاء
بعد اعترافها بدولة فلسطين.. بريطانيا توجه رسالة إلى مصر
24 سيارة جديدة انخفضت أسعارها في 21 يومًا.. التراجع وصل ربع مليون جنيه
الذهب عالميا يحلق عند مستوى قياسي جديد.. فما الأسباب؟
حالة الطقس.. أمطار خفيفة وتراجع الحرارة خلال الساعات المقبلة