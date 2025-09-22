الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري

"بينهم بن شرقي".. مصدر يكشف آخر تطورات مصابي الأهلي قبل مباراة حرس الحدود

كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة النادي الأهلي أمام نظيره حرس الحدود، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة الأهلي أمام حرس الحدود غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة، إلى الحكم محمود ناجي، يعاونه كلا من أحمد توفيق طلب وخالد سرحان.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والحرس كالتالي

حكم ساحة: محمود ناجي

حكم مساعد أول: أحمد توفيق طلب

حكم مساعد ثان: خالد سرحان

حكم رابع: أحمد ناجي

حكم تقنية الفيديو: عبد العزيز السيد

حكم تقنية الفيديو المساعد: محمد أحمد الشناوي

ويسعى المارد الأحمر، إلى مواصلة انتصاراته بعدما عاد إلى طريق الانتصارات مرة آخرى، في المباراة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا، التي انتهت لصالح الأحمر بهدف دون مقابل.

ويحتل النادي الأهلي، المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، جمعهم من 6 مباريات خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

