مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بورنموث

0 0
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

مايوركا

- -
17:15

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 1
13:30

روما

جميع المباريات

إعلان

"ملهاش غير تفسير واحد".. ميدو يفتح النار على سيراميكا بعد اعتراض الأهلي

02:56 م الأحد 21 سبتمبر 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    الأهلي
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 11 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 11 صورة
    جماهير الأهلي تهاجم تريزيجيه
  • عرض 11 صورة
    جماهير الأهلي تهاجم تريزيجيه
  • عرض 11 صورة
    جماهير الأهلي تهاجم تريزيجيه
  • عرض 11 صورة
    جماهير الأهلي (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بقوة على اعتراض النادي الأهلي على حكم مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 42، خلال اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "من حق الأهلي الاعتراض على قرارات الحكام كما من حق أي نادي المطالبة بالتحقيق مع أي حكم".

وأضاف: "الغريب بالنسبة لي هو موقف سيراميكا الفريق اتظلم بوجود ضربة جزاء صحيحة لصالحهم ولم يحرك النادي ساكنا ولم يتحدث الكابتن علي ماهر عن الظلم اللي أتعرض له فريقه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة".

وأكمل: "لا يوجد أي تفسير بالنسبة لي إلا أنها تعليمات من الأستاذ محمد أبو العينين اللي أعلن من قبل انه في مباراة فريقه ضد الأهلي بيكون مبسوط لو أي من الفريقين فاز بالمباراة".

واختتم تصريحاته: "هي دي الرياضة؟ هي دي المنافسة؟ الدوري المصري إلى أين؟".

اقرأ أيضا:

"خبر أسعد الجماهير".. شوبير يكشف مهام سيد عبدالحفيظ في غياب الخطيب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ميدو سيراميكا كليوباترا النادي الأهلي أخبار الأهلي الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة