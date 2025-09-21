"ملهاش غير تفسير واحد".. ميدو يفتح النار على سيراميكا بعد اعتراض الأهلي

"الاتفاق تم مع منصور".. شوبير يكشف تطورات مفاجئة حول ترشح الخطيب للانتخابات

كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بقوة على اعتراض النادي الأهلي على حكم مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 42، خلال اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "من حق الأهلي الاعتراض على قرارات الحكام كما من حق أي نادي المطالبة بالتحقيق مع أي حكم".

وأضاف: "الغريب بالنسبة لي هو موقف سيراميكا الفريق اتظلم بوجود ضربة جزاء صحيحة لصالحهم ولم يحرك النادي ساكنا ولم يتحدث الكابتن علي ماهر عن الظلم اللي أتعرض له فريقه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة".

وأكمل: "لا يوجد أي تفسير بالنسبة لي إلا أنها تعليمات من الأستاذ محمد أبو العينين اللي أعلن من قبل انه في مباراة فريقه ضد الأهلي بيكون مبسوط لو أي من الفريقين فاز بالمباراة".

واختتم تصريحاته: "هي دي الرياضة؟ هي دي المنافسة؟ الدوري المصري إلى أين؟".

