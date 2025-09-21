"أقسم كثيرا".. رد فعل تريزيجيه بعد كرته المثيرة للجدل مع محمد بسام

مصدر يكشف لمصراوي موقف زيزو من المشاركة في مباراة حرس الحدود المقبلة

كتب - يوسف محمد:

نجح محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مصالحة جماهير فريقه بعدما شارك في فوز المارد الأحمر على سيراميكا كليوباترا في الدوري.

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وفاز فريق الأهلي بهدف نظيف على نظيره سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

وكان يمكن أن يضاعف نجم الأهلي أهدافه في مباراة الأمس، بعدما قام بتسديدة قوية من على حدود منطقة جزاء سيراميكا، لكن أمسك بها محمد بسام حارس سيراميكا، في لقطة أثارت الجدل بشكل كبير، حيث يرى البعض أن الكرة تخطت خط المرمى وكان لا بد من احتسابها هدفا.

وظهر محمود تريزيجيه عقب هذه الكرة، هو يدخل في نقاش كبير مع حكم مباراة المارد الأحمر أمس، كذلك عدد من لاعبي سيراميكا، مؤكدا أن الكرة هدفا وتخطت خط المرمى.، حيث ظهر اللاعب وهو يقسم قرابة ال 10 مرات، على أن الكرة هدفا صحيحا.

ويعد هدف تريزيجيه في مرمى سيراميكا كليوباترا أمس، الهدف الثاني له في بطولة الدوري خلال النسخة الحالية، بعدما أحرز هدف في مباراة المارد الأحمر أمام إنبي في الجولة السادسة بالدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره حرس الحدود، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

"هو أنا أبو تريكة".. وائل جمعة يشعل ستديو بي إن سبورتس بهذا التصريح

بيراميدز يطير إلى السعودية استعدادا لمواجهة أهلي جدة