الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 1
14:30

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

0 0
17:15

اسبانيول

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

ميلان

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على إيفرتون

05:05 م السبت 20 سبتمبر 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (2)
  • عرض 25 صورة
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (11)
  • عرض 25 صورة
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (17)
  • عرض 25 صورة
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (12)
  • عرض 25 صورة
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (14)
  • عرض 25 صورة
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (7)
  • عرض 25 صورة
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (15)
  • عرض 25 صورة
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (6)
  • عرض 25 صورة
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (9)
  • عرض 25 صورة
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (3)
  • عرض 25 صورة
    مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي (5)
  • عرض 25 صورة
    مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي (2)
  • عرض 25 صورة
    ليفربول وإيفرتون
  • عرض 25 صورة
    هدف ليفربول الأول أمام إيفرتون صناعة صلاح وتسجيل جرافينبير (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي (7)
  • عرض 25 صورة
    مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي (8)
  • عرض 25 صورة
    لقطات من مباراة ليفربول وأتليتكو مدريد (11)
  • عرض 25 صورة
    مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي (1)
  • عرض 25 صورة
    مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي (4)
  • عرض 25 صورة
    مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي (3)
  • عرض 25 صورة
    مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي (6)
  • عرض 25 صورة
    مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي (9)
  • عرض 25 صورة
    مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي (10)
  • عرض 25 صورة
    مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي (11)
حسم فريق ليفربول ديربي الميرسيسايد بالفوز بهدفين مقابل هدف على ضيفه إيفرتون خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وصنع محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول الذي سجله اللاعب ريان جرافنبرخ لمشاهدته.. اضغط هنا

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على إيفرتون

1) ليفربول: 15 نقطة

2) أرسنال: 9 نقاط

3) توتنهام: 9 نقاط

4) بورنموث: 9 نقاط

5) تشيلسي: 8 نقاط

6) سندرلاند: 7 نقاط

7) إيفرتون: 7 نقاط

8) مانشستر سيتي: 6 نقاط

9) كريستال بالاس: 6 نقاط

10) نيوكاسل يونايتد: 5 نقاط

11) فولهام: 5 نقاط

12) برينتفورد: 4 نقاط

13) برايتون: 4 نقاط

14) مانشستر يونايتد: 4 نقاط

15) نوتنجهام ورست: 4 نقاط

16) ليدز يونايتد: 4 نقاط

17) بيرنلي: 3 نقاط

18) وست هام: 3 نقاط

19) أستون فيلا: 2

20) وولفرهامبتون: 0

ليفربول وإيفرتون ماتش ليفربول ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي
أخبار

الثانوية العامة

