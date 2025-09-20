هل اقترب كيروش من تدريب الأهلي ؟ .. رد حاسم من مساعده

حسم فريق ليفربول ديربي الميرسيسايد بالفوز بهدفين مقابل هدف على ضيفه إيفرتون خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وصنع محمد صلاح الهدف الأول لفريق ليفربول الذي سجله اللاعب ريان جرافنبرخ لمشاهدته.. اضغط هنا

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على إيفرتون

1) ليفربول: 15 نقطة

2) أرسنال: 9 نقاط

3) توتنهام: 9 نقاط

4) بورنموث: 9 نقاط

5) تشيلسي: 8 نقاط

6) سندرلاند: 7 نقاط

7) إيفرتون: 7 نقاط

8) مانشستر سيتي: 6 نقاط

9) كريستال بالاس: 6 نقاط

10) نيوكاسل يونايتد: 5 نقاط

11) فولهام: 5 نقاط

12) برينتفورد: 4 نقاط

13) برايتون: 4 نقاط

14) مانشستر يونايتد: 4 نقاط

15) نوتنجهام ورست: 4 نقاط

16) ليدز يونايتد: 4 نقاط

17) بيرنلي: 3 نقاط

18) وست هام: 3 نقاط

19) أستون فيلا: 2

20) وولفرهامبتون: 0

