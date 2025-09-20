مباريات الأمس
"بحضور لبيب والإدارة".. 24 صور ترصد افتتاح حديقة نادي الزمالك الجديدة

01:06 م السبت 20 سبتمبر 2025
كتب ـ محمد الميموني:


افتتح حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أمس الجمعة، الحديقة الجديدة داخل مقر الأبيض في إطار خطة شاملة لتطوير المرافق وتقديم أفضل الخدمات التي تليق بأعضاء النادي.


وشهد الافتتاح حضور كل من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، هشام نصر نائب رئيس النادي، حسام المندوه أمين الصندوق، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة هاني شكري، محمد طارق، أحمد خالد حسانين، رامي نصوحي، والدكتور عبدالله جورج مستشار المجلس، واللواء حسن موسى المدير التنفيذي، والمهندس مجدي ميشيل مدير الإدارة الهندسية.


وأعرب أعضاء الجمعية العمومية، بحسب بيان صادر عن الزمالك، عن شكرهم لمجلس الإدارة على الاهتمام الدائم بتوفير أحدث التجهيزات والأعمال الإنشائية المستمرة، التي ترفع من مستوى النادي وتعكس رؤية مستقبلية كبيرة.


وكان نادي الزمالك قد أعلن مؤخرًا الانتهاء من إنشاء ملعب الكروكيه داخل مقر النادي، ليكون إضافة مميزة تعكس اهتمام الإدارة بدعم مختلف الألعاب والأنشطة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا


قرار حاسم من الأهلي بشأن تجديد عقد إمام عاشور


دفعة قوية للزمالك قبل مباراة الجونة

حسين لبيب نادي الزمالك هشام نصر حديقة نادي الزمالك الجديدة
