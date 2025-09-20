"اعتذار تريزيجيه وأزمة صحية".. ما لم تشاهده في مباراة الأهلي وسيراميكا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف أندريه كوري وكيل أعمال الأرجنتيني رامون دياز، مدرب أولمبيا الباراجواياني السابق، تلقيهم استفساراً غير رسمي عن إمكانية تدريب النادي الأهلي.

أندريه كوري قال في تصريحات لمصراوي مساء يوم أمس الجمعة:"تواصل معنا بعض الوكلاء لاستطلاع رأينا حول تدريب دياز للأهلي خلال الفترة المقبلة، والأهلي نادِ كبير ولو قدم عرضًا رسميًا لنا سنهتم بالأمر".

وحال إتمام التعاقد مع رامون دياز لن تكون التجربة الأولى لصاحب الـ 66 عامًا في الدوري المصري إذ سبق وتولى تدريب بيراميدز خلال موسم 2018/19.

رامون دياز بيراميدز

رامون دياز قاد فريق بيراميدز بـ 13 مباراة في بطولة الدوري إذ فاز بـ 8 مباريات مقابل 4 تعادلات وخسارة وحيدة.

إحصائيات رامون دياز

وقاد المدرب الأوروجواياني خلال مسيرته 770 مباراة فاز بـ 383 مباراة وتعادل في 192 مباراة بينما تلقى 195 خسارة.

بطولات رامون دياز

بطولات رامون دياز تنحصر بين ناديي الهلال السعودي وريفر بليت الأرجنتيني بنسبة كبيرة.

بطولات رامون دياز مع الهلال

وفاز رامون دياز ببطولتي دوري سعودي وبطولتي كأس مع الهلال السعودي.

وفاز رامون دياز بـ 7 بطولات دوري أرجنتيني بواقع 6 مع ريفر بلايت وواحدة مع نادي سان لورينزو.

وفاز رامون دياز ببطولة كوبا ليبرتادوريس مع ريفر بلايت، بجانب بطولة بطولة باوليستا مع سان لورينزو.

راتب رامون دياز

راتب رامون دياز بحسب تقارير صحفية مع نادي بيراميدز كان 200 ألف دولار شهريًا.

