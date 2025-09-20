كتب - يوسف محمد:

دخل الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لريفربليت الأرجنتيني وبيراميدز، ضمن المرشحين لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بدلاً من الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للأهلي.

وكان أندرية كوري وكيل أعمال الأرجنتيني رامون دياز، أعلن في تصريحات خاصة لمصراوي، أن وكيله تلقى عرضا من قبل بعض الوسطاء لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي في المرحلة المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ويسعى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، إلى التعاقد مع مدير فني أجنبي، لتولي تدريب الفريق خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل عن الفريق في الفترة الماضية، بعد تراجع النتائج.

الأندية التي تولى رامون دياز تدريبها

وبدأ دياز مسيرته التدريبية في عام 1995، حينما تولى القيادة الفنية لفريق ريفربليت الأرجنتيني، خلال الفترة من يوليو 1995 حتى فبراير 2000، قبل أن يتوقف لفترة ثم عاد لتدريب الفريق مرة آخرى خلال الفترة من يوليو 2001 حتى يونيو 2006.

وظل دياز قرابة العامين بعد الرحيل عن ريفربليت بعيدا عن التدريب، حتى تولى القيادة الفنية لفريق أوكسفورد يونايتد بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي، من ديسمبر 2004 حتى مايو 2005، ثم تولى تدريب سان لورينزو الأرجنتيني ما بين عامي 2007 و2008.

وخلال الفترة من سبتمبر 2011 حتى مارس من العام التالي 2012، ثم تولى تدريب سي أف أمريكا المكسيكي، وتولى أيضًا تدريب منتخب باراجواي خلال الفترة من 2014 حتى 2016، كما تولى تدريب كورينثيانز البرازيلي، فاسكو دي جاما البرازيلي وكذلك فريق أوليمبيا الباراجوياني.

وتولى صاحب الـ 66 عاما، تدريب العديد من الأندية العربية، مثل الهلال السعودي، اتحاد جدة السعودي، كذلك فريق النصر الإماراتي، بالإضافة إلى أنه يعرف الملاعب المصرية جيدا، حيث سبق له تولي تدريب بيراميدز خلال الفترة من فبراير 2019 حتى مايو من العام ذاته.

بطولات رامون دياز

وتوج المدرب الأرجنتيني، خلال مسيرته في كرة القدم بالكثير من الألقاب مع العديد من الأندية التي تولى قيادتها، حيث وصل عدد بطولاته إلى 13 لقبا، حيث توج مع ريفربليت بـ 6 ألقاب لبطولة الدوري الأرجنتيني ولقب لبطولة الدوري مع فريق سان لورينزو.

وحقق مع الهلال السعودي 4 ألقاب، لقبين لبطولة الدوري السعودي، لقبين لبطولة الكأس، كما توج مع فريق كورينثيانز البرازيلي بكأس باوليستا وهى بطولة ولاية ساو باولو.

