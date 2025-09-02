الأهلي يحدد راتبا لمدربه الجديد.. ولا مفاوضات رسمية حتى الآن

كتبت-هند عواد:

كشف مصدر بالنادي الأهلي لبرنامج "ستاد المحور"، حقيقة مفاوضة مدربين أجانب لخلافة خوسيه ريبيرو.

وقال المصدر إن الأهلي لم يتفاوض مع أي مدرب حتى الآن، وكل الأسماء المطروحة عبر المواقع والسوشيال ميديا لا يوجد أي تواصل معها.

وأضاف: "الخطيب ولجنة التخطيط في اجتماعات مستمرة لدراسة السير الذاتية التي تم جمعها، ولكن حتى الآن لم يتم اعتماد القائمة المختصرة لبدء الدخول في مفاوضات رسمية."

واختتم: "ما تم الاتفاق عليه حتى الآن، أن راتب المدرب الشهري سيكون ما بين 250 إلى 300 ألف دولار، ليتم جمع سير ذاتية لمدربين كبار بعقد سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون دولار، بهدف التعاقد مع مدرب يليق بتطلعات الأهلي هذا الموسم".

