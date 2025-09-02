مباريات الأمس
"مواجهات صعبة مؤثرة".. ماذا ينتظر الزمالك خلال شهر سبتمبر؟

03:28 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
أخفق الزمالك قبل فترة التوقف الدولي في الحافظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري قبل ما ينتظره من مواجهات قوية بعد فترة التوقف.

نتيجة مباراة الزمالك ووادي دجلة

الزمالك خسر بهدفين مقابل هدف على يد نظيره وادي دجلة خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري ليتوقف رصيده عند النقطة 10 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن موردن سبورت صاحب المركز الثالث وبفارق نقطة عن المصري المتصدر.

وينتظر الزمالك خلال شهر سبتمبر 4 مباريات قوية ومؤثرة في مسيرته بالموسم الجاري من المسابقة.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية مواعيد مباريات الزمالك خلال شهر سبتمبر:

الجولة السادسة

السبت 13 سبتمبر ـ 08:00 مساءً : الزمالك vs المصري

الجولة السابعة

الخميس 18 سبتمبر ـ 05:00 عصرًا ـ الإسماعيلي vs الزمالك

الجولة الثامنة

الثلاثاء 23 سبتمبر ـ 08:00 مساءً ـ الزمالك vs الجونة

الجولة التاسعة

الإثنين 29 سبتمبر ـ 08:00 مساءً ـ الأهلي vs الزمالك

