مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

نجم الزمالك السابق: اكتشفت صلاح في منتخب الناشئين.. والسماسرة سبب ابتعادي

03:09 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

محمد صلاح لاعب ليفربول

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أكد هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق، أن العمل في مجال التدريب يتطلب فتح مجال العمل مع السماسرة والوكلاء .

وقال نجم نادي الزمالك السابق، في تصريحات ببرنامج على دكة الاحتياطي بشاشة صدي البلد، أن السماسرة ووكلاء اللاعبين شغلهم الشاغل هو الأمور المالية فقط.

وأضاف: "عندما رأيت أن الأجواء مسمومة فضلت الابتعاد عن هذا المجال، رغم النجاحات والنتائج الإيجابية التي حققتها مع نادي الزمالك".

كما تحدث يكن عن منتخب مصر للناشئين والدور الكبير الذي كان يقوم به في ضم اللاعبين، مؤكدا أنه كان سببا في ضم محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومحمد زيكا لاعب المقاولون العرب السابق.

وأوضح أنه تحدث وقتها مع الإداري أيمن حافظ، عن صلاح خاصة وأنه كان خارج الحسابات في سفر المنتخب إلى إسبانيا لخوض كأس العالم للناشئين، ولكنه أكد على ضرورة وجوده نظراً للسرعات والإمكانيات التي يمتلكها.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح محمد صلاح هشام يكن الزمالك نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن علاج حالات الطوارئ مجانًا أول 48 ساعة
قصة فيديو "مرض غامض وإغماءات على متن طائرة بريطانية إلى شرم الشيخ"
تبدأ من 18 ألف.. أسعار عمرة سبتمبر الاقتصادية والخمس نجوم
"جرح في البطن؟".. مصدر يكشف لمصراوي حقيقة تشريح جثة إبراهيم شيكا
هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح