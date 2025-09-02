كتب- محمد خيري:

أكد هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق، أن العمل في مجال التدريب يتطلب فتح مجال العمل مع السماسرة والوكلاء .

وقال نجم نادي الزمالك السابق، في تصريحات ببرنامج على دكة الاحتياطي بشاشة صدي البلد، أن السماسرة ووكلاء اللاعبين شغلهم الشاغل هو الأمور المالية فقط.

وأضاف: "عندما رأيت أن الأجواء مسمومة فضلت الابتعاد عن هذا المجال، رغم النجاحات والنتائج الإيجابية التي حققتها مع نادي الزمالك".

كما تحدث يكن عن منتخب مصر للناشئين والدور الكبير الذي كان يقوم به في ضم اللاعبين، مؤكدا أنه كان سببا في ضم محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومحمد زيكا لاعب المقاولون العرب السابق.

وأوضح أنه تحدث وقتها مع الإداري أيمن حافظ، عن صلاح خاصة وأنه كان خارج الحسابات في سفر المنتخب إلى إسبانيا لخوض كأس العالم للناشئين، ولكنه أكد على ضرورة وجوده نظراً للسرعات والإمكانيات التي يمتلكها.