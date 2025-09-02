القاهرة ـ مصراوي:

كشفت قناة الأهلي عن المدرب المؤقت الجديد للفريق الأول لكرة القدم الذي سيقود الفريق خلفًا للمدرب الإسباني ريبيرو.

وقال أحمد شوبير، خلال حلقة برنامجه مساء يوم أمس الإثنين على قناة الأهلي:"النادي لن يستعجل في التعاقد مع مدرب جديد خلفًا لريبيرو وتدرس حاليًا ملفات أكثر من مدرب لذا ستحصل على وقتها الكافي لدراسة الملفات".

وأضاف شوبير:"المنطق والعقل يقول إن عماد النحاس سيكون المدرب المؤقت للأهلي ومن الوارد أن يتم تصعيد محمد نجيب لمساعدته أو ربنا يتم الاستعانة بمدرب آخر، والنحاس سيتولى المسؤولية لفترة قصيرة قبل التعاقد مع مدرب جديد".

ونفى مقدم البرنامج الرئيسي على قناة الأهلي كون علي ماهر ضمن المرشحين لتدريب فريق الأهلي، منوهًا إلى أن تواجد بمقر النادي في التوقيت ذاته الذي اجتمع به رئيس النادي محمود الخطيب بلجنة التخطيط كان صدفة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن إقالة الإسباني ريبيرو بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين نظيفين مساء يوم السبت الماضي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

