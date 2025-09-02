شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها أبرزها عقوبة الأهلي للاعبيه بعد الخسارة من بيراميدز.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

هل يكونوا نجوم المستقبل؟.. 13 صورة لابناء اللاعبين في الدوري المصري

يُقال إن "ابن الوز عوام".. فهل سينطبق الأمر على عدد من ابناء الجيل الحالي للاعبي كرة القدم في مصر، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا

"لا يتوقف عن العمل".. رونالدو يخطف الأنظار مع جورجينا بصورتين على الطائرة

خطف النجم البرتغالي بصفوف نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو الأنظار خلال أحد ظهور له مع صديقته جورجينا رودريجيز، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا

4 صور لخطوبة لاعب وادي دجلة

شارك أحمد سكولز لاعب فريق وادي دجلة 4 صور من "قراية الفاتحة" له عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا

7 صور لبنات المشاهير المصريين في ملاعب كرة القدم.. هل يحترفن اللعبة؟

لم تعد ممارسة كرة القدم عند ابناء المشاهير مقتصرة على الأولاد فقط بل امتدت لبنات مشاهير كرة القدم والمجتمع، لمشاهدة الصور والتعرف عليهن.. اضغط هنا

5 نجمات لكرة القدم خطفن الأنظار لجمالهن

أصبحت لنجمات كرة القدم في أوروبا قاعدة جماهيرية كبيرة ليست فقط بالقارة العجوز بل بالشرق الأوسط كذلك وباقِ القارات، لمشاهدة الصور.. اضغط هنا

سبب استبعاد أسامة نبيه لثنائي ليفربول وأرسنال من قائمة منتخب الشباب بكأس العالم

كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 عامًا سبب استبعاد الثنائي كاميرون إسماعيل لاعب أرسنال وكريم أحمد لاعب ليفربول من قائمة المنتخب التي ستخوض منافسات بطولة كأس العالم للشباب، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"ظهر بجانب عواد".. من هو مشجع الزمالك الوفي الذي خطف الأنظار في مباراة وادي دجلة؟

خطف المشجع الزملكاوي صلاح عبدالغني الشهير بـ "أوفى مشجع" عبر منصات التواصل الاجتماعي الأنظار خلال مباراة وادي دجلة، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الأهلي يوقع عقوبة مالية قاسية على لاعبيه بعد الخسارة أمام بيراميدز

كشف مصدر عن توقيع النادي الأهلي عقوبة مالية قاسية على لاعبي الفريق الأول بعد الخسارة أمام نظيرهم بيراميدز، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا