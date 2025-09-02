4 صور لخطوبة لاعب وادي دجلة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
شارك أحمد سكولز لاعب فريق وادي دجلة 4 صور من "قراية الفاتحة" له عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي.
ونشر سكولز الصور وذيلها بتعليق:"يومي المفضل بجانب الشخص الأقرب لقلبي 4-7-2025".
صاحب الـ 27 عاماً قد انضم لصفوف وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي لافيينا.
وشارك لاعب الوسط خلال الموسم الجاري بـ 3 مباريات مع وادي دجلة بواقع 158 دقيقة لعب.
اقرأ أيضًا:
هل يكونوا نجوم المستقبل؟.. 13 صورة لابناء اللاعبين في الدوري المصري
"رسالة للإدارة وأخرى للجماهير".. أول تعليق من ريبيرو بعد رحيله من الأهلي
فيديو قد يعجبك: