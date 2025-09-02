مباريات الأمس
4 صور لخطوبة لاعب وادي دجلة

12:40 ص الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
    قراية فاتحة أحمد سكولز لاعب وادي دجلة
    قراية فاتحة أحمد سكولز لاعب وادي دجلة
    قراية فاتحة أحمد سكولز لاعب وادي دجلة
شارك أحمد سكولز لاعب فريق وادي دجلة 4 صور من "قراية الفاتحة" له عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي.

ونشر سكولز الصور وذيلها بتعليق:"يومي المفضل بجانب الشخص الأقرب لقلبي 4-7-2025".

صاحب الـ 27 عاماً قد انضم لصفوف وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي لافيينا.

وشارك لاعب الوسط خلال الموسم الجاري بـ 3 مباريات مع وادي دجلة بواقع 158 دقيقة لعب.

وادي دجلة سكولز
