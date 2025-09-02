4 صور لخطوبة لاعب وادي دجلة

شارك أحمد سكولز لاعب فريق وادي دجلة 4 صور من "قراية الفاتحة" له عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي.

ونشر سكولز الصور وذيلها بتعليق:"يومي المفضل بجانب الشخص الأقرب لقلبي 4-7-2025".

صاحب الـ 27 عاماً قد انضم لصفوف وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي لافيينا.

وشارك لاعب الوسط خلال الموسم الجاري بـ 3 مباريات مع وادي دجلة بواقع 158 دقيقة لعب.

