"الحكام والاحتواء".. تعليق مثير للجدل من نجم الزمالك السابق بعد فوز الأهلي على سيراميكا

11:41 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
كتب- يوسف محمد:

أثار أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، حالة واسعة من الجدل بتعليقه بعد فوز الأهلي على حساب سيراميكا كليوباترا ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي فاز بهدف نظيف على نظيره سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة.

وكتب دويدار عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عقب المباراة: "الأهلي يفوز على سيراميكا، عودة الروح، الرجولة، الحكام، الاحتواء وكريم نيدفيد ونجم الماتش، معلق الماتش أهلاوي أكتر من اللاعبين، في قناة المفروض محايدة الأهلي يا سادة بملياراته".

وأضاف: "مش محتاج كل ده الدوري لسه بدري أوي على الكلام ده وخوان بيزيرا كركب الدنيا خالص".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره حرس الحدود، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

