الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
14:30

ايفرتون

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

اسبانيول

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
19:00

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا؟ (كوميك)

11:34 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
كتب - يوسف محمد:

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى طريق الانتصارات مرة أخرى ببطولة الدوري المصري بعد الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم.

وحقق المارد الأحمر فوزا هاما، على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد القاهرة اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري المصري "دوري نايل".

ورفع الأهلي رصيده من النقاط، بعد الفوز على حساب سيراميكا كليوباترا اليوم، إلى النقطة رقم 9 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز الأهلي على حساب سيراميكا كليوباترا، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بالدوري، بمطالعة الألبوم أعلاه:

نجل زيدان يغير جنسيته لتمثيل منتخب والده.. ما القصة؟

بينهم نجما الأهلي وبرشلونة.. لاعبون أصيبوا بأمراض خطيرة

"الحكام والاحتواء".. تعليق مثير للجدل من نجم الزمالك السابق بعد فوز الأهلي على سيراميكا

