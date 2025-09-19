"اتخذنا قرارًا بالفعل".. رد حاسم من الأهلي على تجديد عقود نجوم الفريق

كتب - يوسف محمد:

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى طريق الانتصارات مرة أخرى ببطولة الدوري المصري بعد الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم.

وحقق المارد الأحمر فوزا هاما، على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد القاهرة اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري المصري "دوري نايل".

ورفع الأهلي رصيده من النقاط، بعد الفوز على حساب سيراميكا كليوباترا اليوم، إلى النقطة رقم 9 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز الأهلي على حساب سيراميكا كليوباترا، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بالدوري، بمطالعة الألبوم أعلاه:

