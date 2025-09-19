"الجمهور قاسي على تريزيجيه".. أول تعليق من على ماهر بعد الخسارة أمام الأهلي

فاز الأهلي بهدف نظيف على نظيره سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

الفوز كان قد غاب عن الأهلي خلال الثلاث جولات الماضية بعدما فاز على نظيره فاركوب رباعية مقابل هدف بالجولة الثانية إذ تعادل سلبيًا مع غزل المحلة ثم خسر بهدفين نظيفين على يد بيراميدز قبل التعادل في الجولة الماضية بهدف لمثله أمام إنبي.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا

1) الزمالك: 16 نقطة

2) المصري: 14 نقطة

3) وادي دجلة: 13 نقطة

4) بيراميدز: 11 نقطة

5) مودرن سبورت: 11 نقطة

6) إنبي: 10 نقاط

7) سموحة: 10

8) سيراميكا كليوباترا: 10 نقاط

9) بتروجت: 10 نقاط

10) الأهلي:9 نقاط

11) زد: 9 نقاط

12) غزل المحلة: 8 نقاط

13) حرس الحدود: 8 نقاط

14) طلائع الجيش: 7 نقاط

15) البنك الأهلي: 7 نقاط

16) الجونة: 7 نقاط

16) الأهلي: 6 نقاط

17) الاتحاد: 5 نقاط

18) كهرباء الإسماعيلي: 5 نقاط

19) المقاولون: 4 نقاط

20) الإسماعيلي: 4 نقاط

21) فاركو: 3 نقاط

