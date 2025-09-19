مباريات الأمس
الدوري المصري

وادي دجلة

1 0
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

سموحة

1 0
20:00

حرس الحدود

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

3 1
22:00

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ

القناة

1 1
16:00

المنصورة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا

10:38 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
فاز الأهلي بهدف نظيف على نظيره سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

الفوز كان قد غاب عن الأهلي خلال الثلاث جولات الماضية بعدما فاز على نظيره فاركوب رباعية مقابل هدف بالجولة الثانية إذ تعادل سلبيًا مع غزل المحلة ثم خسر بهدفين نظيفين على يد بيراميدز قبل التعادل في الجولة الماضية بهدف لمثله أمام إنبي.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا

1) الزمالك: 16 نقطة

2) المصري: 14 نقطة

3) وادي دجلة: 13 نقطة

4) بيراميدز: 11 نقطة

5) مودرن سبورت: 11 نقطة

6) إنبي: 10 نقاط

7) سموحة: 10

8) سيراميكا كليوباترا: 10 نقاط

9) بتروجت: 10 نقاط

10) الأهلي:9 نقاط

11) زد: 9 نقاط

12) غزل المحلة: 8 نقاط

13) حرس الحدود: 8 نقاط

14) طلائع الجيش: 7 نقاط

15) البنك الأهلي: 7 نقاط

16) الجونة: 7 نقاط

16) الأهلي: 6 نقاط

17) الاتحاد: 5 نقاط

18) كهرباء الإسماعيلي: 5 نقاط

19) المقاولون: 4 نقاط

20) الإسماعيلي: 4 نقاط

21) فاركو: 3 نقاط

أول إجراء من جون إدوارد ضد منتحلي صفته

مشجعة للزمالك تثير الجدل مع آدم كايد .. ما القصة؟

"أنا مدير ولن أرد عليه".. رسالة قوية من محمد يوسف لوكيل إمام عاشور

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي وسيراميكا نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا ترتيب الدوري المصري الان ترتيب الدوري المصري ترتيب الدوري
