كتب ـ نهى خورشيد:

شارك معتز صديق أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة جديدة معه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر معتز الصورة اليوم الجمعة عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي على أنغام مهرجان :"أخوات ولا حد بيهمنا".

سبب غياب زيزو عن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وكان زيزو غاب عن مواجهة الأهلي اليوم أمام سيراميكا كليوباترا بعد معاناته من شد في العضلة الضامة من الدرجة الثانية.

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي حقق فوزاً ثمينًا على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف سجله تريزيجيه في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

ورفع الفوز رصيد فريق الأهلي إلى النقطة 9 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري فيما توقف رصيد فريق سيراميكا كليوباترا عند النقطة 10 في المركز الثامن.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره حرس الحدود عند الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر.

