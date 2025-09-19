موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا

أول قرار من الخطيب بعد موافقة الجمعية العمومية للأهلي على تعديلات اللائحة

ضربة قوية للأهلي قبل مباراة حرس الحدود

عاد الأهلي لطريق الانتصارات بالفوز على ضيفه سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي فاز بهدف نظيف على سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره حرس الحدود عند الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر.

ترتيب الأهلي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

الفوز على سيراميكا كليوباترا رفع رصيد فريق الأهلي إلى النقطة 9 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري.

