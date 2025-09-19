مباريات الأمس
الدوري المصري

وادي دجلة

1 0
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

سموحة

1 0
20:00

حرس الحدود

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

1 1
22:00

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ

القناة

1 1
16:00

المنصورة

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

10:07 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
    الأهلي وسيراميكا
    الأهلي وسيراميكا
    الأهلي وسيراميكا
    الأهلي وسيراميكا
    جماهير الأهلي (1)
عاد الأهلي لطريق الانتصارات بالفوز على ضيفه سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة.

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

الأهلي فاز بهدف نظيف على سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره حرس الحدود عند الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر.

ترتيب الأهلي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

الفوز على سيراميكا كليوباترا رفع رصيد فريق الأهلي إلى النقطة 9 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري.

