"اكتساح".. الجمعية العمومية للأهلي توافق على تعديلات لائحة النظام الأساسي

09:39 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
  عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الخطيب يصل مقر الجزيرة للجمعية العمومية للأهلي
  • عرض 15 صورة
    الخطيب يصل مقر الجزيرة للجمعية العمومية للأهلي (1)
  • عرض 15 صورة
    الخطيب يصل مقر الجزيرة للجمعية العمومية للأهلي (4)
  • عرض 15 صورة
    الخطيب يصل مقر الجزيرة للجمعية العمومية للأهلي (3)
  • عرض 15 صورة
    أحمد مجاهد يشارك في الجمعية العمومية للأهلي (4)
  • عرض 15 صورة
    أحمد مجاهد يشارك في الجمعية العمومية للأهلي (1)
  • عرض 15 صورة
    أحمد مجاهد يشارك في الجمعية العمومية للأهلي (2)
  • عرض 15 صورة
    أحمد مجاهد يشارك في الجمعية العمومية للأهلي (3)
  • عرض 15 صورة
    الخطيب يصل مقر الجزيرة للجمعية العمومية للأهلي (2)
  • عرض 15 صورة
    لافتات للخطيب في الجمعية العمومية للأهلي (2)
  • عرض 15 صورة
    لافتات للخطيب في الجمعية العمومية للأهلي (2)
  • عرض 15 صورة
    لافتات للخطيب في الجمعية العمومية للأهلي (1)
  • عرض 15 صورة
    لافتات للخطيب في الجمعية العمومية للأهلي (9)
  • عرض 15 صورة
    لافتات للخطيب في الجمعية العمومية للأهلي (8)
القاهرة ـ مصراوي:

أعلن المستشار محمد أبو ضيف، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على أعمال الجمعية العمومية الخاصة بالنادي التي عُقدت اليوم الجمعة، عن اكتمال النصاب القانوني للحضور، وموافقة أغلبية الأعضاء على التعديلات الواردة على لائحة النظام الأساسي للنادي بما يتوافق مع القانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥.

عدد الحضور في الجمعية العمومية للأهلي

بلغ عدد من حضر وأدلى بصوته ٩٣٢٩ عضوًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة ٨٩٣٧ صوتًا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة ٣٩٢ صوتًا.

ووافق على مقترح التعديلات كما هو معروض ٨٣٠٨ أعضاء، فيما وافق على المقترح مع مراعاة التعديل ٦٢٩ عضوًا.

أبرز التعديلات التي كانت مقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي

1) نقل الاختصاصات الإدارية:

تم نقل الدور الذي كانت تقوم به اللجنة الأولمبية المصرية في اعتماد اللوائح ومحاضر جلسات مجلس الإدارة وكافة الأمور الإدارية، ليصبح من اختصاص الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون الجديد.

2) تنظيم اعتماد الميزانية:

وضعت التعديلات آلية جديدة لعرض الميزانية والحساب الختامي، حيث تفرض ضرورة تواجد مراقب مالي مستقل من الهيئة العامة للرقابة المالية بجانب مراقب الحسابات، بما يضمن أعلى معايير الشفافية والرقابة.

3) استقلال مركز التسوية والتحكيم الرياضي:

نصّت التعديلات على استقلالية المركز، بعد أن كان تابعًا للجنة الأولمبية المصرية، ليصبح كيانًا أكثر حيادًا وفاعلية في الفصل بالنزاعات الرياضية.

وأشار النادي الأهلي، في بيان رسمي سابق، إلى أن هذه التعديلات بما يتوافق مع أحكام قانون الرياضة الجديد، ويعزز دور الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة العليا وصاحبة الحق الأصيل في إقرار اللوائح ورسم مستقبل النادي، بدلاً من الاعتماد على اللائحة الاسترشادية السابقة.

