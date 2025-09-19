فتحي مبروك يعلق لمصراوي على قرار الخطيب بالرحيل عن النادي الأهلي

أول قرار من الخطيب بعد موافقة الجمعية العمومية للأهلي على تعديلات اللائحة

كتب - يوسف محمد:

علق فتحي مبروك نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تنظيم الجمعية العمومية الخاصة بالنادي الأهلي اليوم الموافق 19 سبتمبر الجاري، لتعديل لائحة النظام الأساسي، مشيدًا بالطفرة الإنشائية بالنادي خلال فترة رئاسة الخطيب.

وقال مبروك في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأمور منظمة بشكل جيد جدا، الجميع يتعامل بمنتهى الشفافية، الكابتن الخطيب حرص على التواجد اليوم أيضًا والأمور تسير على ما يرام وليس هناك أي نوع من أنواع الخروج عن النص".

وأضاف: "كان هناك أعداد كبير من أعضاء النادي، اليوم كان جيد جدا في النادي".

واختتم مبروك تصريحاته: "الجميع يحترم تواجد الكابتن محمود الخطيب داخل الأهلي، خاصة وأن الفترة التي تواجد بها الكابتن شهدت العديد من التطورات الإنشائية الكبيرة داخل فروع النادي المختلفة".

ويذكر أن تصويت الجمعية العمومية للنادي الأهلي، لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي، بدأ اليوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، منذ الساعة التاسعة صباحا، حتى السابعة مساءً.

