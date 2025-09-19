مباريات الأمس
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:00

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ

القناة

0 0
16:00

المنصورة

ننشر صورة استمارة التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي لـ الأهلي

03:08 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

شعار النادي الأهلي

كتب-هند عواد:
تصوير- يوسف محمد:
حصل مصراوي على صورة من الاستمارة الخاصة بالتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، بما يتوافق مع أحكام القانون 71 لسنة 2025.
وتضمنت الاستمارة خانتين يتم الاختيار بينهما، الأولى "أوافق على المقترح كما هو معروض" والثاني "أوافق على المقترح المعروض مع مراعاة التعديل الآتي".
وعرضت الاستمارة 3 حالات تكون البطاقة باطلة، وهي: ترك البطاقة من دون علامات، وضع أكثر من علامة "التأشير بالمربعين"، التوقيع أو وضع أي إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصية العضو أو تخل بسرية إبداء الرأي بأية صورة من الصور.

النادي الأهلي
