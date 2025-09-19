ننشر صورة استمارة التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي لـ الأهلي



كتب-هند عواد:

تصوير- يوسف محمد:

حصل مصراوي على صورة من الاستمارة الخاصة بالتصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، بما يتوافق مع أحكام القانون 71 لسنة 2025.

وتضمنت الاستمارة خانتين يتم الاختيار بينهما، الأولى "أوافق على المقترح كما هو معروض" والثاني "أوافق على المقترح المعروض مع مراعاة التعديل الآتي".

وعرضت الاستمارة 3 حالات تكون البطاقة باطلة، وهي: ترك البطاقة من دون علامات، وضع أكثر من علامة "التأشير بالمربعين"، التوقيع أو وضع أي إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصية العضو أو تخل بسرية إبداء الرأي بأية صورة من الصور.



