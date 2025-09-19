بكاء واحتراف ووعد.. قصة رحيل وعودة حمزة علاء إلى الأهلي

كتبت-هند عواد:

عاد حارس مرمى منتخب مصر الشاب حمزة علاء إلى صفوف الأهلي من جديد، بعد 3 أشهر من رحيله عن الفريق وتوديعه للجماهير باكيًا.

حمزة علاء يودع جماهير الأهلي بالدموع

خلال مباراة الأهلي وفاركو، في نهاية الدوري المصري الموسم الماضي، بالتحديد يوم 28 مايو الماضي، ودّع حمزة علاء جماهير الأحمر بالدموع.

ودخل حمزة علاء في نوبة بكاء بعد توديع جماهير الأهلي له، ورحل بعدها اللاعب عن صفوف الفريق بعد نهاية تعاقده.

رحلة قصيرة لحمزة علاء في البرتغال

انتقل حمزة علاء إلى بورتيمونينسي البرتغالي، في صفقة انتقال حر، لكنه لم يتمكن من خوض أي مباراة رسمية مع الفريق.

وفسخ حمزة علاء عقده مع فريق بورتيمونينسي بالتراضي بين الطرفين، بسبب عدم حصوله على تصريح عمل.

وقال إسلام الشحات، وكيل حمزة علاء، في تصريحات خاصة لمصراوي: "حمزة لديه عدد من العروض في الدوري المصري، بجانب امتلاكه عرضين من أندية خليجية، لكن لم نستقر بشكل نهائي على النادي الذي سينتقل إليه اللاعب في المستقبل".

وأضاف: "ننتظر الفترة المقبلة لمناقشة كافة العروض المقدمة للاعب، ومن الوارد أن يتم تقديم بعض العروض الأوروبية للاعب أيضًا".

عودة من جديد إلى الأهلي

أعلن الأهلي في بيان رسمي، مساء الخميس 18 سبتمبر، التعاقد مع حمزة علاء لمدة 3 مواسم ونصف.

وأعلن الكابتن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنهاء كافة الأمور الخاصة بالتعاقد مع حمزة، الذي عبّر عن ارتياحه الشديد لإبرام عقد جديد مع الأهلي، مؤكدًا أنه سوف يبذل قصارى جهده مع زملائه خلال الفترة المقبلة.