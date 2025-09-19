مباريات الأمس
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:00

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ

القناة

- -
16:00

المنصورة

بديل زيزو.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

12:19 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
القاهرة - مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن الفوز لتصحيح المسار، بعد الهزيمة من بيراميدز والتعادل مع إنبي في الجولتين الماضيتين، لرفع رصيده إلى النقطة التاسعة.

ويدفع عماد النحاس المدير الفني للنادي الأهلي، بالمغربي أشرف بن شرقي، بدلا من أحمد سيد زيزو الذي تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة، خلال المباراة الماضية.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - ياسين مرعي - أحمد حسن كوكا

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: تريزيجيه - محمد شريف - أشرف بن شرقي

