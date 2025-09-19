8 لاعبين في مباراة الأهلي وسيراميكا تحت شعار"صديق الأمس منافس اليوم"

كتب - محمد القرش:

ساعات تفصلنا عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتشهد المباراة 8 لاعبين سبق لهم أن لعبوا للفريق الخصم، حيث يمتلك سيراميكا كليوباترا 7 لاعبين سابقين لعبوا للنادي الأهلي.

وفي الانتقالات الصيفية الماضية، انضم عمرو السولية وكريم نيدفيد وكريم الدبيس، وخالد عبد الفتاح من المارد الأحمر.

بجانب محمد المغربي وسعد سمير وحسين السيد، الذين سبق لهم أن لعبوا للنادي الأهلي خلال المواسم الماضية.

وتعاقد المارد الأحمر مع أحمد رمضان بيكهام خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادما من سيراميكا على سبيل الإعارة.

يُذكر أن المباراة تقام في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.