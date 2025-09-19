مباريات الأمس
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

سموحة

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:00

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ

القناة

- -
16:00

المنصورة

جميع المباريات

أمينة عرفي تتأهل إلى نهائي بطولة مصر الدولية للإسكواش

01:44 ص الجمعة 19 سبتمبر 2025

أمينة عرفي بطلة العالم للإسكواش للناشئين

نجحت أمينة عرفي المصنفة الخامسة عالمياً، في تحقيق الفوز على حساب مواطنتها فيروز أبو الخير المصنفة، بنتيجة 3/0 في الدور نصف النهائي لبطولة CIB المفتوحة للاسكواش.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي

الشوط الأول: 11-1 لأمينة عرفي.

الشوط الثاني: 11-3 لأمينة عرفي.

الشوط الثالث: 11-6 لأمينة عرفي.

ويذكر أن عرفي كانت تمكنت من الصعود إلى نصف نهائي البطولة، من تحقيق الفوز في الدور ربع النهائي للبطولة، على الماليزية سيفا سنجاري سوبرامانيام.

والجدير بالذكر أن أمينة عرفي، ستلاقي اليوم مواطنتها هانيا الحمامي، الذي تمكنت من الصعود إلى النهائي، بعد الفوز على نوران جوهر، بثلاثة أشواط دون مقابل.

أمينة عرفي بطولة الاسكواش بطولة مصر للاسكواش
