مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

2 2
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 2
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

1 0
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

1 0
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

0 0
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

0 3
08:30

تونس‎

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الفوز على زد

10:00 م الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بيراميدز وزد
  • عرض 4 صورة
    بيراميدز وزد
  • عرض 4 صورة
    بيراميدز وزد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزاً على نظيره زد بهدف نظيف في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف فوز بيراميدز اليوم بتوقيع مصطفي زيكو في الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ويستعد نادي بيراميدز المصري لخوض مواجهة قوية أمام الأهلي السعودي على لقب كأس القارات الثلاث (آسيا – أفريقيا – المحيط الهادي)، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الجاري عند التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وجدة، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

ويمنح هذا اللقاء بطاقة التأهل إلى المرحلة النهائية المجمعة من البطولة، والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في ديسمبر المقبل، لتحديد هوية البطل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة بيراميدز المقبلة بيراميدز الأهلي السعودي كأس الإنتركونتيننتال زد الدوري المصري الممتاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون