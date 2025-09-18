موعد مباراة بيراميدز المقبلة بعد الفوز على زد

"لا نفكر في الأهلي".. أول تعليق من فيريرا بعد الفوز على الإسماعيلي

كتب - نهى خورشيد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزاً على نظيره زد بهدف نظيف في المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ستاد الدفاع الجوي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف فوز بيراميدز اليوم بتوقيع مصطفي زيكو في الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

ويستعد نادي بيراميدز المصري لخوض مواجهة قوية أمام الأهلي السعودي على لقب كأس القارات الثلاث (آسيا – أفريقيا – المحيط الهادي)، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الجاري عند التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وجدة، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

ويمنح هذا اللقاء بطاقة التأهل إلى المرحلة النهائية المجمعة من البطولة، والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في ديسمبر المقبل، لتحديد هوية البطل