زوار مصراوي الكرام نقدم تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة بيراميدز وزد.

ملخص مباراة بيراميدز وزد:

وشهدت الدقائق الأولى أفضلية نسبية لـ بيراميدز، إذ سدد عبد الرحمن مجدي كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 12 لكنها ذهبت سهلة إلى يد الحارس، قبل أن يهدر وليد الكرتي فرصة محققة في الدقيقة 29 بعد عرضية متقنة من الجهة اليمنى تجاوزت العارضة.

وفي المقابل، حاول لاعبو زد مبادلة الهجمات والاعتماد على التمريرات السريعة في وسط الملعب، لكن دفاع بيراميدز تصدى للمحاولات، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

موعد مباراة بيراميدز وزد

ويستضيف فريق بيراميدز نظيره زد عند الثامنة من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

ترتيب بيراميدز وزد

بيراميدز يحتل قبل المباراة المركز التاسع بجدول الدوري برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن زد صاحب المركز الثامن.

