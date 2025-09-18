ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

مهاجم 17 عامًا.. النحاس يعلن قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

كتب - محمد عبد السلام:

حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة السابعة في الدوري المصري.

ترتيب الزمالك في الدوري بعد الفوز على الإسماعيلي

وبهذا الفوز تصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك - 16 نقطة

2- الممصري - 14 نقطة

3- مودرن سبورت - 11 نقطة

4- وادي دجلة - 10 نقاط

5- إنبي- 10 نقاط

6- سيراميكا كليوباتر - 10 نقاط

7- بتروجيت - 10 نقاط

8- زد - 9 نقاط

9- بيراميدز - 8 نقاط

10- غزل المحلة - 8 نقاط

11- حرس الحدود - 8 نقاط

12- طلائع الجيش - 8 نقاط

13- البنك الأهلي - 7 نقاط

14- سموحة - 7 نقاط

15- الجونة - 7 نقاط

16- الأهلي - 6 نقاط

17- الاتحاد السكندري - 5 نقاط

18- المقاولون العرب - 4 نقاط

19- الإسماعيلي - 4 نقاط

20- فاركو - 3 نقاط

21- كهرباء الإسماعيلية - نقطتين

