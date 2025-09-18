مباريات الأمس
الدوري المصري

مودرن سبورت

2 2
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 2
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

0 0
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

0 3
08:30

تونس‎

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

07:08 م الخميس 18 سبتمبر 2025
كتب - محمد عبد السلام:

حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة السابعة في الدوري المصري.

ترتيب الزمالك في الدوري بعد الفوز على الإسماعيلي

وبهذا الفوز تصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك - 16 نقطة
2- الممصري - 14 نقطة
3- مودرن سبورت - 11 نقطة
4- وادي دجلة - 10 نقاط
5- إنبي- 10 نقاط
6- سيراميكا كليوباتر - 10 نقاط
7- بتروجيت - 10 نقاط
8- زد - 9 نقاط
9- بيراميدز - 8 نقاط
10- غزل المحلة - 8 نقاط
11- حرس الحدود - 8 نقاط
12- طلائع الجيش - 8 نقاط
13- البنك الأهلي - 7 نقاط
14- سموحة - 7 نقاط
15- الجونة - 7 نقاط
16- الأهلي - 6 نقاط
17- الاتحاد السكندري - 5 نقاط
18- المقاولون العرب - 4 نقاط
19- الإسماعيلي - 4 نقاط
20- فاركو - 3 نقاط
21- كهرباء الإسماعيلية - نقطتين

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد فوزه على الإسماعيلي

الخطيب يستعد لمغادرة مصر .. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون