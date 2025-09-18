مشهد إنساني.. مشجع كفيف يتابع الزمالك مع أطفاله

كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة إنسانية، في مدرجات ستاد هيئة قناة السويس، قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي.

ويحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي، في الخامسة مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وظهر في مدرجات المباراة، رجل كفيف يرتدي قميص الزمالك، وبيده "راديو" لمتابعة المباراة، رفقة أطفاله.

موعد مباراة الإسماعيلي

الزمالك يحل ضيفًا على نظيره الإسماعيلي عند الخامسة عصر اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري

يحتل الزمالك قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بفارق نقطة عن المصري المتصدر الذي خاض مباراة الجولة السابعة.

ويحتل الإسماعيلي على الجانب الآخر المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المقاولون العرب صاحب المركز الثامن عشر الذي خاض منافسات الجولة السابعة.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. موقف الأهلي من رحيل إمام عاشور.. وإنجاز تاريخي لصلاح

"مرض إمام عاشور".. كل ما تريد معرفته عن التهاب الكبد الوبائي (أ) ومدة العلاج