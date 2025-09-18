مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

0 1
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 1
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

0 3
08:30

تونس‎

جميع المباريات

إعلان

مشهد إنساني.. مشجع كفيف يتابع الزمالك مع أطفاله

04:17 م الخميس 18 سبتمبر 2025

مشجع كفيف يتابع مباراة الزمالك والإسماعيلي (2)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة إنسانية، في مدرجات ستاد هيئة قناة السويس، قبل مباراة الزمالك والإسماعيلي.

ويحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي، في الخامسة مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

مشجع كفيف يتابع مباراة الزمالك والإسماعيلي (1)مشجع كفيف يتابع مباراة الزمالك والإسماعيلي (2)

وظهر في مدرجات المباراة، رجل كفيف يرتدي قميص الزمالك، وبيده "راديو" لمتابعة المباراة، رفقة أطفاله.

موعد مباراة الإسماعيلي

الزمالك يحل ضيفًا على نظيره الإسماعيلي عند الخامسة عصر اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري.

ترتيب الزمالك والإسماعيلي في الدوري

يحتل الزمالك قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بفارق نقطة عن المصري المتصدر الذي خاض مباراة الجولة السابعة.

ويحتل الإسماعيلي على الجانب الآخر المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المقاولون العرب صاحب المركز الثامن عشر الذي خاض منافسات الجولة السابعة.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. موقف الأهلي من رحيل إمام عاشور.. وإنجاز تاريخي لصلاح

"مرض إمام عاشور".. كل ما تريد معرفته عن التهاب الكبد الوبائي (أ) ومدة العلاج

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الإسماعيلي الزمالك والإسماعيلي مشهد إنساني في مباراة الزمالك مشجع كفيف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون