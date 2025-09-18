مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

0 1
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 1
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

0 3
08:30

تونس‎

جميع المباريات

الخطيب يتفقد بعض الأعمال في فرع الأهلي بالتجمع

03:55 م الخميس 18 سبتمبر 2025
    محمود الخطيب من مران الأهلي
    الخطيب يحضر مران الأهلي 1
    الخطيب من مران الأهلي
    الخطيب يحضر مران الأهلي
كتبت-هند عواد:

تفقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، انطلاق المرحلة الأولى من أعمال حفر مجمع حمام السباحة بفرع النادي في القاهرة الجديدة "التجمع الخامس".

وذكر بيان النادي الأهلي، أن الخطيب استمع إلى شرح تفصيلي من المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، حول المرحلة الأولى من المشروع التي بدأت بأعمال الحفر، عقب الانتهاء من الرفع المساحي والجسات الأرضية، ووصول المعدات الثقيلة اللازمة، مشيرًا إلى أن المشروع يقام على مساحة تتجاوز 14 ألف متر مربع.

ويتضمن إنشاء حمام سباحة أوليمبي بمساحة 50x25 مترا، مجهز لاستضافة مسابقات فرق النادي، إلى جانب إتاحته أمام الأعضاء لممارسة السباحة والأنشطة المائية.

كما يشمل المشروع منطقة ألعاب مائية للأطفال، ومجمع خدمات متكامل يحتوي على 10 غرف ملابس وناد صحي، وتضم منطقة المجمع صالة للكاراتيه وأخرى لتنس الطاولة، فضلا عن العديد من المكاتب الإدارية والخدمية اللازمة لتلبية احتياجات الأعضاء.

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. موقف الأهلي من رحيل إمام عاشور.. وإنجاز تاريخي لصلاح

"مرض إمام عاشور".. كل ما تريد معرفته عن التهاب الكبد الوبائي (أ) ومدة العلاج

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الخطيب الأهلي فرع الأهلي محمود الخطيب
