الخطيب يتفقد بعض الأعمال في فرع الأهلي بالتجمع

كتبت-هند عواد:

تفقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، انطلاق المرحلة الأولى من أعمال حفر مجمع حمام السباحة بفرع النادي في القاهرة الجديدة "التجمع الخامس".

وذكر بيان النادي الأهلي، أن الخطيب استمع إلى شرح تفصيلي من المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، حول المرحلة الأولى من المشروع التي بدأت بأعمال الحفر، عقب الانتهاء من الرفع المساحي والجسات الأرضية، ووصول المعدات الثقيلة اللازمة، مشيرًا إلى أن المشروع يقام على مساحة تتجاوز 14 ألف متر مربع.

ويتضمن إنشاء حمام سباحة أوليمبي بمساحة 50x25 مترا، مجهز لاستضافة مسابقات فرق النادي، إلى جانب إتاحته أمام الأعضاء لممارسة السباحة والأنشطة المائية.

كما يشمل المشروع منطقة ألعاب مائية للأطفال، ومجمع خدمات متكامل يحتوي على 10 غرف ملابس وناد صحي، وتضم منطقة المجمع صالة للكاراتيه وأخرى لتنس الطاولة، فضلا عن العديد من المكاتب الإدارية والخدمية اللازمة لتلبية احتياجات الأعضاء.

