فيريرا يطيح بـ شيكو بانزا أمام الإسماعيلي.. إعلامي يكشف التفاصيل

01:44 م الخميس 18 سبتمبر 2025

شيكو بانزا

كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي جمال الغندور، أن البلجيكي فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك قرر استبعاد الانجولي شيكو بانزا من قائمة مباراة الإسماعيلي كنوع من أنواع العقاب بعد وصوله متأخر من بلده بعد الإجازة التي حصل عليها.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي في الخامسة مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة للدوري المصري.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن فيريرا يرى أن انتظام اللاعب في أكثر من تدريب غير كاف لعودته مرة أخرى لمباريات الفريق ومن الوارد عودته مرة أخرى للمباريات خلال المواجهات المقبلة.

ويحتل نادي الزمالك صدارة الدوري المصري، في المسابقة برصيد 13 نقطة، بعد خوض 6 مباريات، حيث حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفي المقابل يحتل فريق الإسماعيلي المركز ال19، بعد خوضه 6 مباريات خسر 4 وفاز مباراة، وتعادل في مثله.

"الغضب يجتاح الجميع".. هل يتأثر لاعبي الزمالك بأزمة المستحقات أمام الإسماعيلي؟

شيكو بانزا الإسماعيلي
