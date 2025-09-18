مباريات الأمس
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

10:02 ص الخميس 18 سبتمبر 2025

مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ارشيفية

كتبت-هند عواد:
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم باقي مباريات الجولة السابعة من الدوري الممتاز، منها لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا.
ويستضيف الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء غدا الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.
ويدير محمد وفا مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا تحكيميا، ويعاونه سامي هلهل كمساعد أول ويوسف البساطي كمساعد ثان، ويأتي عبد الرحمن صالح كحكم رابع، وفي تقنية الفيديو VAR، طارق مجدي ويعاونه حسام عزب.

