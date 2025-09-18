مباريات الأمس
بهاء مجدي يحدد مفتاح الزمالك للفوز على الإسماعيلي

12:32 ص الخميس 18 سبتمبر 2025

بهاء مجدي

كتب - نهى خورشيد

أعرب بهاء مجدي، لاعب الزمالك السابق، عن أمنيته في أن يواصل الفريق الأبيض صدارته لجدول الدوري، عندما يلتقي الإسماعيلي في الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز «دوري نايل».

وقال مجدي في تصريحات تلفزيونية، إن تسجيل هدف مبكر سيكون العامل الأهم في حسم مواجهة الدراويش، مشدداً على أن الاستقرار في التشكيل هو سلاح الفريق في المباراة المقبلة، باستثناء احتمالية مشاركة شيكو بانزا.

ويستضيف الزمالك نظيره الإسماعيلي في الخامسة مساء الخميس على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون سبورت المصرية في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بهاء مجدي مفتاح الزمالك للفوز على الإسماعيلي الدوري المصري الممتاز مباراة الزمالك والإسماعيلي موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية
