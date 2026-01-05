آخر تطورات مفاوضات ناصر ماهر مع نادي بيراميدز

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن آخر التطورات المتعلقة بمستقبل ناصر ماهر لاعب القلعة البيضاء في ظل الأنباء المتداولة حول اهتمام نادي بيراميدز بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن مكالمة هاتفية جرت خلال الساعات الماضية بين ناصر ماهر وأحد المسؤولين البارزين داخل نادي الزمالك، جاءت على خلفية تصاعد الحديث عن رغبة بيراميدز في ضم اللاعب.

وأشار إلى أن ناصر ماهر أكد خلال المكالمة احترامه الكامل لعقده مع الزمالك، موضحاً أن تركيزه الحالي ينصب على مشواره مع الأبيض، كما شدد على أنه سبق أن تلقى عرضاً من بيراميدز قبل انتقاله إلى الزمالك لكنه فضل حينها الملكي.

وأضاف الغندور أن اللاعب لم يغلق الباب أمام أي مستجدات مستقبلية، إذ أكد أن حسم موقفه النهائي يبقى في يد نادي الزمالك خاصة في ظل وجود رغبة قوية من جانب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز في التعاقد معه.

واختتم الغندور تصريحاته بالإشارة إلى أن إدارة الزمالك تترقب وصول عرض رسمي من بيراميدز لدراسته، على أن يتم التعامل معه وفق مصلحة النادي من الناحية المالية، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.