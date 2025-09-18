مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
17:00

الزمالك

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

زد

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

نيوكاسل

- -
22:00

برشلونة

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال

مصر

0 3
08:30

تونس‎

جميع المباريات

إعلان

من "ولاد العم" لـ"الفارس الكداب".. كيف تطورت علاقة جماهير الزمالك والإسماعيلي؟

08:00 ص الخميس 18 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الإسماعيلي يفوز بدوري أبطال أفريقيا_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    الإسماعيلي يفوز بدوري أبطال أفريقيا1_Easy-Resize.com
  • عرض 10 صورة
    جمهور الزمالك يرفع لافتة شيكابالا (2)
  • عرض 10 صورة
    جمهور الزمالك من مباراة المقاولون العرب (4)
  • عرض 10 صورة
    جمهور الزمالك من مباراة المقاولون العرب (1)
  • عرض 10 صورة
    جمهور الزمالك من مباراة المقاولون العرب (6)
  • عرض 10 صورة
    جماهير الإسماعيلي
  • عرض 10 صورة
    جماهير الإسماعيلي
  • عرض 10 صورة
    جماهير الإسماعيلي في المدرجات
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - هند عواد:

يضرب الزمالك موعدًا مع الإسماعيلي، مساء اليوم، في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، في مباراة تحمل طابعًا خاصًا خارج الخطوط بين جماهير الفريقين.

تربط علاقة قوية بين جماهير الزمالك والإسماعيلي، تعود إلى نكسة 1967، عندما هُجِّرت أندية مدن القناة (الإسماعيلية، السويس، بورسعيد)، واستقبل الزمالك لاعبي الإسماعيلي.

واستمرت علاقة "ولاد العم" طوال السنوات الماضية، حتى الموسم الماضي من الدوري المصري، عندما التقى الفريقان على ستاد الإسماعيلية، وتبادلت الجماهير الهتافات، ثم رفع جمهور الإسماعيلي لافتة كُتب عليها: "الفارس الكدّاب".

ولم يتم الكشف حتى الآن عن سبب ما حدث بين جماهير الزمالك والإسماعيلي الموسم الماضي، إلا أن علاقتهما، التي تعود إلى ما قبل 58 عامًا، كانت وطيدة، بسبب فتح الزمالك أبوابه – بدعوة من حسن حلمي، رئيس النادي الأسبق – للاعبي الإسماعيلي الذين شاركوا في دوري أبطال أفريقيا، كأول نادٍ مصري يحقق هذا الإنجاز.

اقرأ أيضًا:

فرصتان ذهبيتان لمسار في دوري أبطال أفريقيا

منذ 22 عامًا.. رقم سلبي للأهلي في الدوري المصري

والدته عملت خادمة وطاهية.. كريستيانو رونالدو من الفقر إلى الثراء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الزمالك والإسماعيلي جماهير الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بعد قرار الفيدرالي.. الذهب يخالف التوقعات ويهبط ببداية تعاملات الخميس