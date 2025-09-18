كتبت - هند عواد:

يضرب الزمالك موعدًا مع الإسماعيلي، مساء اليوم، في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، في مباراة تحمل طابعًا خاصًا خارج الخطوط بين جماهير الفريقين.

تربط علاقة قوية بين جماهير الزمالك والإسماعيلي، تعود إلى نكسة 1967، عندما هُجِّرت أندية مدن القناة (الإسماعيلية، السويس، بورسعيد)، واستقبل الزمالك لاعبي الإسماعيلي.

واستمرت علاقة "ولاد العم" طوال السنوات الماضية، حتى الموسم الماضي من الدوري المصري، عندما التقى الفريقان على ستاد الإسماعيلية، وتبادلت الجماهير الهتافات، ثم رفع جمهور الإسماعيلي لافتة كُتب عليها: "الفارس الكدّاب".

ولم يتم الكشف حتى الآن عن سبب ما حدث بين جماهير الزمالك والإسماعيلي الموسم الماضي، إلا أن علاقتهما، التي تعود إلى ما قبل 58 عامًا، كانت وطيدة، بسبب فتح الزمالك أبوابه – بدعوة من حسن حلمي، رئيس النادي الأسبق – للاعبي الإسماعيلي الذين شاركوا في دوري أبطال أفريقيا، كأول نادٍ مصري يحقق هذا الإنجاز.

