مدرب الأهلي المحتمل .. لماذا اضطر فيتوريا تسجيل زواجه في 2019؟

كتب - نهى خورشيد

ترددت خلال الساعات الماضية، أنباء حول دخول مجلس إدارة النادي الأهلي، في مفاوضات مع البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر والنصر الأسبق، لتولي القيادة الفنية للفريق الكروي بالقلعة الحمراء خلفاً للإسباني خوسيه ريبيرو.

ويمتلك فيتوريا سجل تدريبي في مصر، خاصة بعد قيادة الفراعنة في 18 مباراة حقق خلالهم الفوز في 12 وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في مواجهتين، ليرحل عقب الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية "كوت دايفور 2024".

ويعرض "مصراوي" قصة زواج مدرب الأهلي المحتمل للمرة الثانية..

اضطر روي فيتوريا خلال فترة قيادته لفريق بنفيكا، إلى عقد قرانه على رفيقته سوزانا باراطا قبل أيام قليلة من انتقاله إلى تدريب نادي النصر السعودي.

ووقع فيتوريا عقدًا مع النصر في 10 يناير 2019، ثم سافر إلى السعودية بعد ثلاثة أيام فقط، فيما بقيت زوجته وأبنائه الأربعة في البرتغال، ليجد نفسه مضطراً إلى تسجيل الزواج رسميًا قبل التوقيع مع القلعة الصفراء.

وقبل توقيعه مع النصر، عقد الثنائي قرانهما مدنياً في 9 يناير بمكتب السجل المدني في مدينة لوريس، وذلك بسبب طبيعة القوانين والعادات في السعودية خلال تلك الفترة، إذ لم يكن مسموحاً لسوزانا بزيارة روي أو الإقامة معه في منزل واحد ما لم تكن زوجته رسمياً.

ويعتبر هذا الزواج الثاني لروي فيتوريا، إذ سبق له الزواج من امرأة أخرى ولديه منها ابنة كبرى.