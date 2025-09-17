مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المصري

2 1
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

الجونة

1 1
20:00

بتروجت

دوري أبطال أوروبا

أوليمبياكوس

0 0
19:45

نادي بافوس

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

3 0
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

3 1
22:00

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

2 1
22:00

اتلتيكو مدريد

الدوري المغربي

الرجاء البيضاوي

0 0
22:00

الجيش الملكي

جميع المباريات

إعلان

مدرب الأهلي المحتمل .. لماذا اضطر فيتوريا تسجيل زواجه في 2019؟

09:01 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    روي فيتوريا وزوجته 2
  • عرض 16 صورة
    ابناء فيتوريا
  • عرض 16 صورة
    عائلة روي فيتوريا
  • عرض 16 صورة
    روي فيتوريا وزوجته 7
  • عرض 16 صورة
    زوجة روي فيتوريا
  • عرض 16 صورة
    روي فيتوريا وزوجته 6
  • عرض 16 صورة
    روي فيتوريا وزوجته 5
  • عرض 16 صورة
    روي فيتوريا وزوجته
  • عرض 16 صورة
    روي فيتوريا وزوجته 1
  • عرض 16 صورة
    روي فيتوريا وزوجته 3
  • عرض 16 صورة
    روي فيتوريا
  • عرض 16 صورة
    روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    روي فيتوريا
  • عرض 16 صورة
    روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    المدرب البرتغالي روي فيتوريا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

ترددت خلال الساعات الماضية، أنباء حول دخول مجلس إدارة النادي الأهلي، في مفاوضات مع البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر والنصر الأسبق، لتولي القيادة الفنية للفريق الكروي بالقلعة الحمراء خلفاً للإسباني خوسيه ريبيرو.

ويمتلك فيتوريا سجل تدريبي في مصر، خاصة بعد قيادة الفراعنة في 18 مباراة حقق خلالهم الفوز في 12 وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في مواجهتين، ليرحل عقب الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية "كوت دايفور 2024".

ويعرض "مصراوي" قصة زواج مدرب الأهلي المحتمل للمرة الثانية..

اضطر روي فيتوريا خلال فترة قيادته لفريق بنفيكا، إلى عقد قرانه على رفيقته سوزانا باراطا قبل أيام قليلة من انتقاله إلى تدريب نادي النصر السعودي.

ووقع فيتوريا عقدًا مع النصر في 10 يناير 2019، ثم سافر إلى السعودية بعد ثلاثة أيام فقط، فيما بقيت زوجته وأبنائه الأربعة في البرتغال، ليجد نفسه مضطراً إلى تسجيل الزواج رسميًا قبل التوقيع مع القلعة الصفراء.

وقبل توقيعه مع النصر، عقد الثنائي قرانهما مدنياً في 9 يناير بمكتب السجل المدني في مدينة لوريس، وذلك بسبب طبيعة القوانين والعادات في السعودية خلال تلك الفترة، إذ لم يكن مسموحاً لسوزانا بزيارة روي أو الإقامة معه في منزل واحد ما لم تكن زوجته رسمياً.

ويعتبر هذا الزواج الثاني لروي فيتوريا، إذ سبق له الزواج من امرأة أخرى ولديه منها ابنة كبرى.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

روي فيتوريا وزوجته مدرب الأهلي المحتمل الأهلي روي فيتوريا زوجة روي فيتوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
"تأهيل مدافع الأهلي وتخفيف الأحمال البدنية قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان