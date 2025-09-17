مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
20:00

بتروجت

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

أتالانتا

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

فاركو

جميع المباريات

إعلان

"أشعل غرفة الملابس".. تعليق ناري من ميدو على ما فعله زيزو في الأهلي

12:34 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

أحمد حسام ميدو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، اختيارات إدارة الأهلي في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق تعاقد مع مدرب لا يملك الشخصية القوية لقيادة غرفة الملابس.

وقال ميدو خلال برنامجه “أوضة اللبس” على قناة النهار: “خوسيه ريبيرو مدرب ضعيف وعديم الشخصية، والأهلي يحتاج إلى مدرب ديكتاتور مثل مانويل جوزيه، القادر على فرض السيطرة والانضباط داخل الفريق.”

وأضاف: “الأهلي أخطأ أيضًا في التعاقد مع أحمد سيد زيزو، لأن هذه الصفقة أشعلت أزمة داخل غرفة الملابس، بعد المقارنة بين ما يتقاضاه اللاعبون من رواتب وعقود.”

وأوضح أن وجود تفاوت واضح في المقابل المادي بين اللاعبين جعل “كل واحد يبص للتاني”، وهو ما تسبب في حالة من التوتر داخل الفريق، مؤكدًا أن الأهلي في حاجة إلى إدارة حاسمة ومدرب قوي يعيد الانضباط من جديد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد حسام ميدو غرفة الملابس الأهلي جم الزمالك السابق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإعلان عن 3701 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة.. التفاصيل وطريقة التقديم
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 علمي وأدبي
موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص
تراجع الحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على السواحل
بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟