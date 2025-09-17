"أشعل غرفة الملابس".. تعليق ناري من ميدو على ما فعله زيزو في الأهلي

كتب- محمد خيري:

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، اختيارات إدارة الأهلي في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق تعاقد مع مدرب لا يملك الشخصية القوية لقيادة غرفة الملابس.

وقال ميدو خلال برنامجه “أوضة اللبس” على قناة النهار: “خوسيه ريبيرو مدرب ضعيف وعديم الشخصية، والأهلي يحتاج إلى مدرب ديكتاتور مثل مانويل جوزيه، القادر على فرض السيطرة والانضباط داخل الفريق.”

وأضاف: “الأهلي أخطأ أيضًا في التعاقد مع أحمد سيد زيزو، لأن هذه الصفقة أشعلت أزمة داخل غرفة الملابس، بعد المقارنة بين ما يتقاضاه اللاعبون من رواتب وعقود.”

وأوضح أن وجود تفاوت واضح في المقابل المادي بين اللاعبين جعل “كل واحد يبص للتاني”، وهو ما تسبب في حالة من التوتر داخل الفريق، مؤكدًا أن الأهلي في حاجة إلى إدارة حاسمة ومدرب قوي يعيد الانضباط من جديد.