تسبب في ضم عدلان.. من هو شادي طارق مدير التعاقدات الجديد بالزمالك؟

11:24 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
    شادي طارق مدير التعاقدات الجديد بالزمالك
    شادي طارق مدير التعاقدات الجديد بالزمالك
    شادي طارق مدير التعاقدات الجديد بالزمالك
    شادي طارق مدير التعاقدات الجديد بالزمالك
كتبت - هند عواد:

أعلن مجلس إدارة الزمالك، في بيان رسمي، تعيين شادي طارق مديرًا للتعاقدات لفرق ألعاب الصالات داخل النادي.

وقال بيان الزمالك إن شادي طارق بدأ مهام عمله رسميًا منذ بداية الصيف الحالي، وساهم في إبرام العديد من الصفقات المميزة بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي، لدعم فرق ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء.

من هو شادي طارق؟

سبق لشادي طارق العمل في مجال الإعلام، وظهر في أكثر من مباراة للزمالك، سواء لفريق كرة القدم أو الصالات، إذ إنه اشتهر بتشجيع الأبيض.

وكان شادي طارق سببًا في انتقال الأخوين عمر ومحمد عدلان إلى فريق اليد بنادي الزمالك، حسبما قال عمر في تصريحات سابقة لمصراوي.

شادي طارق التعاقدات الزمالك
