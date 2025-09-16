مباريات الأمس
الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة زيزو

09:47 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
كتب - محمد القرش:

كشف أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق، والتي شملت أشعة سونار ورنين مغناطيسي.

وأوضح طبيب المارد الأحمر أن أشعة السونار أثبتت إصابته زيزو بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

واختتم الطبيب أن اللاعب بدأ تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي المخصص له، على أن تتم متابعته بشكل مستمر لتجهيزه للعودة والمشاركة مع الفريق فور اكتمال شفائه.

وتعرض زيزو للإصابة في مباراة تعادل إنبي مع الأهلي إيجابيا، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

الأهلي يعلن نتائج تحاليل وفحوصات إمام عاشور بعد إصابته

وكيل حمزة علاء يكشف صدمة "لمصراوي" بشأن مستقبله في البرتغال

زيزو إصابة زيزو الأهلي أخبار الأهلي آخر تطورات إصابة زيزو
