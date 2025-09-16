من الترقوة لـ "فيروس كبدي".. إمام عاشور خلال آخر 93 يومًا

"لا شماتة في المرض".. الغندور يتمنى الشفاء لإمام عاشور

خلال آخر 3 أشهر (93 يومًا)، تعرّض إمام عاشور، لاعب الأهلي، لأزمتين متتاليتين، ولم يشارك مع الفريق سوى لمدة 24 دقيقة، وغاب عن 6 مباريات رسمية.

الإصابة الأولى: خلع في الكتف

في 15 يونيو الماضي، خلال مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية، خرج إمام عاشور في الدقيقة 12 باكيًا، بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة.

وغاب عن باقي مباريات الأهلي في البطولة أمام بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، كما واصل الغياب عن انطلاقة الدوري المصري الممتاز

الإصابة الثانية: فيروس كبدي

غاب إمام عاشور عن مباريات الأهلي في الدوري أمام مودرن سبورت، فاركو، غزل المحلة، وبيراميدز، قبل أن يعود في لقاء إنبي الذي انتهى بالتعادل 1-1.

ولم يشارك إمام سوى في 12 دقيقة من لقاء بيراميدز، قبل أن يخرج متأثرًا بآلام في البطن، نُقل على إثرها إلى المستشفى بعد المباراة.

وأثبتت الفحوصات الطبية إصابته بفيروس A، وهو أحد الفيروسات الكبدية، ولا يزال اللاعب محجوزًا في المستشفى حتى الآن.

